Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

Les maladies sont aujourd’hui diagnostiquées plus tôt grâce à des appareils médicaux toujours plus performants et accessibles.

Mais les spécialistes avertissent que cette pratique peut conduire à un surdiagnostic ou au traitement d’une maladie qui n’aurait pas progressé au point de provoquer des symptômes.

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie? Avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic?

Racontez-nous votre histoire et si vous souhaitez partager une expérience personnelle en toute confidentialité, écrivez-moi à l’adresse aylin.elci@swissinfo.ch