La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

Modéré par:

Des traitements innovants à l'inégalité d'accès aux médicaments, je traite les sujets santé et garde un œil sur la "Health Valley" suisse. Je suis Suisso-turque, et ai de l'expérience en communication, journalisme et photo. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai écrit sur la technologie et la santé pour Euronews. Mon travail a été publié à l'international, notamment chez Fayn Press, Mediapart, Le Temps et Times of Malta.

Les maladies sont aujourd’hui diagnostiquées plus tôt grâce à des appareils médicaux toujours plus performants et accessibles.

Mais les spécialistes avertissent que cette pratique peut conduire à un surdiagnostic ou au traitement d’une maladie qui n’aurait pas progressé au point de provoquer des symptômes.

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie? Avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic?

Racontez-nous votre histoire et si vous souhaitez partager une expérience personnelle en toute confidentialité, écrivez-moi à l’adresse aylin.elci@swissinfo.ch

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
JARN
JARN
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Les diagnostics ne valent que ce que valent les humains qui les conçoivent, les programment ou les mettent en œuvre. Dans un hôpital universitaire suisse, ma maladie rare a été complètement ignorée parce qu'on n'avait pas mis à jour les critères de diagnostic ou les groupes de tests.____ J'ai souffert pendant six ans avant de me faire soigner dans une autre ville, où l'hôpital utilisait des diagnostics actualisés. Là, ma toute première analyse de sang a immédiatement révélé la maladie.____Cette expérience m'a appris que le sous-diagnostic peut être tout aussi néfaste que le surdiagnostic. Les connaissances et les tests médicaux évoluent rapidement, et lorsque les institutions ne parviennent pas à suivre, les patients en paient le prix. ____J'ai dépensé des milliers d'euros pour des tests inutiles. Qu'est-ce qui est le plus grave, savoir que l'on est atteint d'une maladie qui peut se manifester ou non, ou ne pas être diagnostiqué du tout parce que l'hôpital ne tient pas compte des critères de diagnostic ? La frontière est mince et ce sont les patients qui en pâtissent.

Diagnostics are only as good as the humans who design, program, or implement them. At a university hospital here in Switzerland, my rare disease was completely missed because they hadn’t updated their diagnostic criteria or testing panels.____I suffered for six years before seeking care in another city, where the hospital was using up-to-date diagnostics. There, my very first blood test immediately revealed the disease.____This experience taught me that under-diagnosis can be just as harmful as over-diagnosis. Medical knowledge and testing evolve quickly, and when institutions fail to keep up, patients pay the price. ____I spent many thousands on unnecessary testing. So which is worse, knowing you have a disease that may manifest or not, or not being diagnosed at all because ehe hospital does not keep current with diagnostic criteria? It's a fine line and it's the patients who suffer.

En savoir plus

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision