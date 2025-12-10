Interdiction des réseaux sociaux: l’Australie «reprend le contrôle»

Keystone-SDA

L'Australie a commencé à "reprendre le contrôle" face aux géants des réseaux sociaux, avec des lois inédites interdisant ces plateformes aux moins de 16 ans, a déclaré mercredi le premier ministre du pays Anthony Albanese. La mesure est entrée en vigueur mercredi.

(Keystone-ATS) «C’est une première mondiale. C’est l’Australie qui montre qu’elle en a assez. Il s’agit pour nos familles de reprendre le contrôle», a affirmé M. Albanese.

Ces nouvelles lois sont destinées à protéger les moins de 16 ans du harcèlement ainsi que d’algorithmes, qui, selon les autorités australiennes, les exposent à des contenus violents et sexuels.

Mesure contestée en justice

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat ou encore Reddit ont désormais l’interdiction de conserver ou de permettre la création de comptes pour les utilisateurs d’Australie âgés de moins de 16 ans. Les plateformes de streaming Kick et Twitch, ainsi que les réseaux sociaux Threads et X, sont aussi concernés.

Les sociétés désignées qui ne se conforment pas à la loi s’exposent à une amende allant jusqu’à 50 millions de dollars australiens (27 millions de francs suisses), selon la nouvelle législation.

Ces mesures sont toutefois contestées en justice: un groupe de défense des droits des internautes a affirmé avoir engagé une procédure auprès de la haute cour d’Australie.