La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Interventions et procédures pénales pour délits d’initiés en Suisse

Keystone-SDA

Plusieurs interventions pour délits d'initiés ont été menées mardi lors d'une action internationale, notamment en Suisse. Des procédures pénales sont en cours contre cinq personnes dans ce contexte, a annoncé mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A part en Suisse, des interventions dans le cadre de plusieurs procédures pénales du MPC pour présomption de délits d’initiés ont eu lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, précise le ministère public dans son communiqué.

Les procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision