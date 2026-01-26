La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Keystone-SDA

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir identifié le corps de Ran Gvili, le dernier otage à Gaza, selon un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «A l’issue de la procédure d’identification menée par le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, des représentants de Tsahal ont informé la famille de l’otage Ran Gvili, (…) que leur proche avait été formellement identifié et rapatrié pour être inhumé», affirme l’armée.

«Ainsi, tous les otages qui étaient dans la bande de Gaza ont été ramenés», ajoute le communiqué.

Dimanche, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait dévoilé qu’une opération de l’armée israélienne était en cours dans un cimetière du nord de Gaza pour retrouver le corps du dernier otage. La branche armée du Hamas palestinien avait peu avant affirmé avoir donné aux médiateurs dans le conflit «tous les détails et informations en (sa) possession concernant l’emplacement du corps du captif».

Sur les 251 personnes enlevées lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, seul le corps de Ran Gvili, un policier israélien, se trouvait encore dans le territoire palestinien.

Le mouvement islamiste affirmait jusqu’ici peiner à retrouver la dépouille en raison des destructions massives à Gaza et faute de matériel, tandis qu’Israël accusait le Hamas de retarder sa remise.

