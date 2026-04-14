Israël se fige en hommage aux victimes de la Shoah

Keystone-SDA

La vie s'est figée dans tout Israël pendant deux minutes mardi à 10h00 (09h00 en Suisse) au son des sirènes, pour marquer la Journée du souvenir de la Shoah en mémoire des six millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale.

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(Keystone-ATS) A Jérusalem, des passants se sont immobilisés sur les trottoirs, bras croisés, et certaines voitures se sont arrêtées dans les rues pavoisées de drapeaux israéliens pour ce moment de recueillement collectif observé chaque année, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Depuis la veille, toutes les chaînes de radio et de télévision diffusent des témoignages, documentaires et films consacrés au génocide.

La commémoration a débuté officiellement lundi soir par une cérémonie au mémorial de Yad Vashem en présence de rescapés juifs des persécutions nazies entre 1933 et 1945, six d’entre eux allumant six torches.

Elle était cette année pré-enregistrée en raison du contexte lié à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l’Iran.

Bien qu’un cessez-le-feu soit en vigueur depuis le 8 avril, Israël reste engagé dans une guerre ouverte avec le mouvement islamiste Hezbollah, un allié de Téhéran, dans le sud du Liban, et des négociations entre responsables israéliens et libanais doivent se tenir mardi à Washington.

Commémoration annuelle

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à l’ouverture de la cérémonie qu’Israël, avec le soutien de son allié américain, avait infligé «le coup le plus dur de son histoire» au pouvoir iranien. Le chef d’état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a lui affirmé que son pays ne serait pas «dissuadé» et ferait «face à toute menace», qui serait «éliminée par anticipation».

Cette commémoration, organisée chaque année en avril ou en mai selon le calendrier hébraïque, est distincte de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, marquée le 27 janvier.

Selon l’Autorité des droits des rescapés de la Shoah, environ 111’000 survivants de ces persécutions vivent encore aujourd’hui en Israël.