Japon: une ville retire des images d’ours créées par l’IA

Keystone-SDA

Une ville japonaise a supprimé un message sur ses réseaux sociaux avertissant de la présence d'un ours après avoir découvert qu'une photographie reçue montrant le redoutable animal avait été générée par l'IA. Treize personnes ont été tuées par des ours cette année.

(Keystone-ATS) «La ville a donné la priorité à l’information des habitants pour éviter tout danger, mais nous nous excusons d’avoir causé de l’angoisse ou de la confusion», a déclaré mercredi la ville d’Onagawa, dans le nord du Japon, sur le réseau social X.

«Il y avait eu des signalements d’ours dans un autre quartier de la ville le week-end dernier, que nous avions annoncés par radio de prévention des catastrophes. Donc, nous n’avions pas beaucoup de doutes» sur l’image, a expliqué un responsable d’Onagawa jeudi à l’AFP.

La ville a rapidement publié la photographie sur X d’autant que la prétendue observation se situait près d’une école maternelle, puis l’a retirée après avoir été contactée par la personne qui avait créé l’image par l’intelligence artificielle (IA), a indiqué le responsable.

60 sur 100

Ce cas d’images par l’IA n’est toutefois pas isolé au Japon alors que l’inquiétude grandit face aux attaques d’ours. Les signalements authentiques d’ours entrant dans des maisons, rôdant près des écoles ou saccageant des supermarchés se multiplient, notamment dans les régions rurales du nord.

Des journalistes du quotidien Yomiuri Shimbun ont recherché les mots «ours» et «vidéo» sur TikTok et ont constaté qu’environ 60 des 100 images analysées étaient fausses.

Les vidéos artificiellement créées incluaient notamment une scène, dans laquelle une vieille femme donnait des pommes à un ours, une où une lycéenne repoussait un ours à mains nues ou une autre montrant un ours s’enfuyant avec un chien dans ses mâchoires.

Certaines ont été visionnées des centaines de milliers de fois, selon l’article.