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JD Vance ne sera pas vendredi en Suisse

Keystone-SDA

Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra pas en Suisse jeudi soir (vendredi en Suisse) pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
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(Keystone-ATS) «Les plans pour les discussions techniques à venir n’ont pas été finalisés, et la délégation américaine s’est préparée à partir à la première opportunité. Mais la logistique pour ces négociations n’a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir», détaille le communiqué.

JD Vance avait auparavant affirmé que le délai de 60 jours pour l’accord final de paix entre les Etats-Unis et l’Iran courait à partir de jeudi et qu’il pourrait se rendre «ce week-end» en Suisse, mais sans pouvoir le garantir.

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