Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Keystone-SDA

Le gestionnaire de fortune zurichois Julius Bär doit encore procéder à l'amortissement de 149 millions de francs après l'examen de son portefeuille de crédits.

2 minutes

(Keystone-ATS) Il assure pourtant avoir mis un point final à cette charge, issue de la débâcle du groupe Signa de l’ancien homme d’affaires René Benko, condamné en octobre dernier à de la prison en Autriche.

«L’achèvement de l’examen des crédits au cours de cette année de transition 2025 constitue une étape importante dans le traitement des problèmes de crédit», a souligné Stefan Bollinger, le directeur général, cité dans le point de situation après dix mois publié lundi.

«Avec notre orientation stratégique claire, notre cadre révisé en matière d’appétit du risque et le renforcement de nos fonctions et processus du risque, nous sommes entièrement alignés sur notre proposition de base en matière de gestion de fortune», a assuré le patron qui a pris les rênes en janvier dernier.

Le groupe a ainsi jugé «adéquat et approprié de reconnaître» des provisions supplémentaires pour pertes de prêts de 149 millions de francs (121 millions nets de taxes) dans les comptes de novembre. En mai dernier, il avait inscrit de nouveaux correctifs de valeur à hauteur de 130 millions de francs.

«La conclusion de cet examen marque la phase finale du traitement des problèmes de crédit», appuie l’établissement. Il assure avoir «considérablement réduit les risques» de son activité au cours des dix derniers mois et nommé une nouvelle responsable de la conformité en la personne de Victoria McLean.

L’exercice 2023 de la banque avait vu son bénéfice net (IFRS) chuter de moitié, dans la foulée d’une perte nette sur crédits de 606 millions de francs ayant occasionné un amortissement de 586 millions suite à la faillite de l’empire immobilier Signa de René Benko.

En janvier 2024, Julius Bär avait indiqué la porte à son patron, Philipp Rickenbacher, et signalé l’abandon de l’activité risquée des prêts privés à sa clientèle fortunée pour se concentrer sur ses activités de prêt sur les crédits lombards et hypothécaires.