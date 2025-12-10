Kiev a remis à Washington sa version du plan pour régler la guerre

Keystone-SDA

L'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, ont confirmé deux responsables ukrainiens. Le président américain Donald Trump a fait part de son impatience à plusieurs reprises ces derniers jours.

(Keystone-ATS) Kiev «a déjà envoyé» à Washington la nouvelle version du plan de sortie du conflit, a déclaré un haut responsable ukrainien sans donner davantage de précisions. Cette dernière version «tient compte de la vision ukrainienne. C’est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques», a indiqué un second responsable ukrainien à l’AFP.

«Nous ne divulguons pas les détails en attendant la réaction de la partie américaine», a ajouté ce responsable. La proposition américaine initiale prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu’elle n’a pas encore conquis et a été jugée par Kiev et ses alliés européens comme particulièrement favorable à Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé mardi que le plan avait été divisé en trois documents: un accord-cadre en 20 points, un document sur la question des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l’Ukraine après la guerre.

Discussions avec Kushner et Bessent

M. Zelensky a dit avoir tenu dans la journée de mercredi une réunion en visio-conférence avec l’émissaire et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, le secrétaire américain au trésor, Scott Bessent, et le directeur de la compagnie BlackRock Larry Fink pour discuter de la reconstruction de l’Ukraine.

«Cela peut être considéré comme la première réunion du groupe qui travaillera sur un document concernant la reconstruction et la reprise économique de l’Ukraine», a indiqué M. Zelensky dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Nous avons également actualisé nos réflexions sur les 20 points du document-cadre pour mettre fin à la guerre. C’est la sécurité globale qui déterminera la sécurité économique et soutiendra un environnement des affaires sûr», a-t-il ajouté.

Le président américain, qui s’est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz – principaux soutiens européens de l’Ukraine, a dit au même moment une nouvelle fois son impatience de voir déboucher son initiative.

Réunion jeudi

M. Trump, qui a dit avoir eu des «mots assez forts» pendant cet entretien, a indiqué que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l’Ukraine ce week-end, mais que la participation américaine n’était pas acquise.

«Avant d’aller à une réunion, il y a des choses que nous voulons savoir», a-t-il déclaré à la Maison-Blanche. «Nous allons prendre une décision» à propos de cette réunion. «Nous ne voulons pas perdre notre temps», a-t-il lancé. «Parfois, il faut laisser les gens se battre jusqu’au bout et parfois pas», a-t-il encore dit.

Donald Trump a laissé percer plusieurs fois récemment son impatience face au président Zelensky, auquel il a reproché récemment de n’avoir lu la proposition américaine de plan de paix.

Une nouvelle réunion de la «coalition des volontaires», coprésidée par Paris et Londres et qui rassemble des soutiens de Kiev, se tiendra jeudi pour avancer sur les «garanties de sécurité» pour l’Ukraine, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement français.

Les dirigeants français, allemand et britannique avaient affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, fragilisé par un scandale de corruption et les piques lancées par Donald Trump.

Ils avaient aussi travaillé sur la contre-proposition au plan américain présenté en novembre, vu comme très favorable à la Russie.