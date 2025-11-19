La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Kosovo : le Parlement échoue à nouveau à élire un gouvernement

Keystone-SDA

Le parlement kosovar a échoué mercredi à élire un gouvernement, après des mois de crise politique et de paralysie institutionnelle. Une situation qui laisse entrevoir la convocation de nouvelles élections législatives pour mettre fin à cette situation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le candidat présenté par le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti n’a pas réuni assez de voix mercredi après-midi, trois semaines après l’échec de M. Kurti lui-même à obtenir la confiance du Parlement pour former un gouvernement.

Selon la Constitution kosovare, seuls deux scrutins sont autorisés : si le gouvernement n’est pas élu lors du deuxième, la présidente du pays doit dissoudre l’Assemblée et annoncer des élections, qui devront être organisées dans les 40 jours.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

