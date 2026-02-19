L’échange de données entre polices cantonales doit être facilité

Keystone-SDA

Les polices cantonales doivent pouvoir échanger des données entre elles. Une plateforme a été créée à cet effet. Parlement et cantons doivent encore l'avaliser. Une procédure de consultation a été ouverte.

(Keystone-ATS) Le gouvernement concrétise ainsi l’objectif d’une motion adoptée en 2019 déjà. La plateforme Polap donne accès aux données fédérales, européennes et cantonales, indique le Département fédéral de justice et police jeudi dans un communiqué.

La loi doit être changée pour que les polices cantonales puissent être raccordées à cette banque de données, déjà utilisée aux niveaux national et européen. Le but est de remédier à une pratique qui arrive au bout de ses limites face à la montée du crime organisé. L’échange d’informations entre cantons est aujourd’hui très hétéroclite.

La procédure de consultation court jusqu’au 26 mai. Les parlements cantonaux et fédéral doivent encore avaliser les changements législatifs nécessaires. Une mise en oeuvre n’est pas attendue avant 2029.