L’économie suisse en recul au troisième trimestre

Keystone-SDA

L'économie suisse a visiblement subi de plein fouet au troisième trimestre les répercussions de l'instauration de droits de douane américains de 39% en août et le ralentissement de la conjoncture mondiale.

(Keystone-ATS) Le PIB s’est réduit de 0,5% entre juillet et fin septembre, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie, qui a publié lundi une estimation, corrigée des variations saisonnières et réalisée environ 45 jours après la fin d’un trimestre. Au deuxième trimestre, le pays avait affiché une croissance de seulement 0,1% comparé au partiel précédent et hors retombées des événements sportifs, après une croissance de 0,7% entre janvier et mars.

L’économie helvétique a donc produit encore moins de richesses qu’anticipé par les économistes consultés par AWP, qui tablaient sur une évolution entre -0,3% et +0,2% au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent

«Plombée par un important recul de la création de valeur dans le secteur chimique et pharmaceutique, l’industrie dans son ensemble a connu une évolution négative», ont souligné les économistes fédéraux dans le document. La croissance dans le secteur des services a été inférieure à la moyenne.

En octobre, le Seco tablait sur une croissance du PIB de 1,3% en 2025, contre 1,2% lors de sa précédente estimation.