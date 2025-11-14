L’actrice Michelle Yeoh honorée à la prochaine Berlinale

Keystone-SDA

L'actrice malaisienne Michelle Yeoh recevra un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors du prochain festival du film de Berlin en février, ont annoncé les organisateurs vendredi.

2 minutes

(Keystone-ATS) Michelle Yeoh, 63 ans, sera récompensée pour ses «réalisations exceptionnelles dans le domaine du cinéma», a souligné le festival dans un communiqué. «Michelle Yeoh est une artiste et interprète visionnaire dont le travail transcende les frontières – qu’elles soient géographiques, linguistiques ou cinématographiques», a déclaré Tricia Tuttle, directrice de la Berlinale.

Le prix lui sera remis lors de la cérémonie d’ouverture, le 12 février 2026. La Berlinale, qui se tiendra du 12 au 22 février, est le premier grand rendez-vous cinématographique de l’année en Europe et figure, avec Cannes et Venise, parmi les incontournables du continent.

Michelle Yeoh en a été membre du jury en 1999, puis en a occupé l’écran dans «Tigre et Dragon» et «Everything Everywhere All at Once». Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle dans «Everything Everywhere All at Once», devenant la première femme asiatique à recevoir cette distinction.

Ses débuts dans le cinéma remontent aux années 1980, avant une percée à Hollywood en 1997 comme première James Bond girl d’origine chinoise dans «Demain ne meurt jamais», aux côtés de Pierce Brosnan.

Parmi quatre décennies de filmographie, elle a aussi marqué le public avec ses rôles dans le film d’arts martiaux oscarisé «Tigre et Dragon» en 2000, le drame historique «Mémoires d’une geisha» en 2005 et la comédie romantique «Crazy Rich Asians» en 2018.