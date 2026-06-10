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L’ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé
L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé Keystone-SDA

Le sociologue genevois et ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé mercredi à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille à Keystone-ATS. Cette figure de la gauche a également été ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.

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(Keystone-ATS) La veuve Erika Deuber Ziegler a confirmé à Keystone-ATS le décès annoncé sur le site de la RTS, qui précise que le nonagénaire est mort des suites de la maladie de Parkinson.

Le sociologue genevois, né à Thoune (BE) le 19 avril 1934, a su se faire un nom à l’étranger où ses livres rencontrent un énorme succès. En revanche, en Suisse, sa virulence et ses positions de gauche tranchées lui ont valu pendant longtemps l’inimitié d’une partie de l’establishment du pays.

C’est en 1976 que Jean Ziegler s’en prend frontalement aux élites en publiant «Une Suisse au-dessus de tout soupçon». L’ouvrage dénonce les profits des multinationales helvètes aux dépens des plus pauvres, le secret bancaire et la colonisation des institutions du pays par les milieux financiers.

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