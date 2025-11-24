L’arbre central de Baby-Plage doit être abattu et les jeux retirés

Subissant encore les dégâts de l'incendie de 2018, les trois arbres de Baby-Plage ne sont plus en état de supporter les jeux suspendus, ont annoncé lundi le canton et la Ville de Genève. D'après l'étude d'un bureau d'experts indépendants, l'arbre central, "très affaibli", doit être abattu.

(Keystone-ATS) L’usage des arbres faisait l’objet d’un suivi spécifique depuis l’incendie de 2018. Un bureau d’experts arboristes indépendants est mandaté chaque année pour réaliser un diagnostic détaillé des platanes, ont indiqué la Ville de Genève et le canton dans un communiqué. Le rapport 2025 indique que l’arbre central présente «un dépérissement irréversible» et recommande de l’abattre, en supprimant aussi les jeux.

Ces recommandations seront mises en oeuvre «dès à présent», indique le communiqué. Un projet de replantation sera réalisé à proximité, et des discussions sont engagées avec le Canton pour réaliser un «nouvel espace ludique» aux abords de la plage. Dans l’intervalle, la Ville prévoit des démarches participatives, pour créer des animations et des aménagements provisoires.