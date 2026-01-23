La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’argent franchit les 100 dollars l’once pour la première fois

Keystone-SDA

L'argent a franchi vendredi pour la première fois les 100 dollars l'once, un sommet historique. Son cours a été dopé par les incertitudes suscitées par la politique de Donald Trump.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Vers 17h15, l’argent évoluait en hausse de 4,2% à 100,21 dollars l’once. Son cours a plus que doublé en moins de quatre mois.

La faiblesse du dollar a soutenu la hausse des métaux précieux, expliquent les experts de la plateforme Trading Economics. «Les investisseurs se sont tournés vers les actifs tangibles, le dollar étant pénalisé par l’évolution de la situation géopolitique entre les États-Unis et l’Europe concernant le Groenland et par les craintes croissantes que l’Europe n’utilise ses importants avoirs américains comme une arme», écrivent-ils sur le site.

La hausse de l’argent a également été alimentée par un mouvement de vente à découvert historique, de forts achats de la part des particuliers et le durcissement des contrôles à l’exportation imposés par la Chine.

