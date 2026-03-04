L’arrachage des vignes genevoises soutenu par le canton

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat genevois veut cofinancer l'arrachage des vignes genevoises. A cette fin, il a demandé un crédit supplémentaire de 1,2 million de francs auprès de la commission des finances du Grand Conseil. Près de 11% du vignoble est potentiellement concerné.

(Keystone-ATS) Le gouvernement a modifié le règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture afin de permettre l’arrachage temporaire des vignes pour les années 2026 et 2027, a-t-il annoncé mercredi, à l’issue de sa séance hebdomadaire. Adoptée par le Conseil fédéral en février, cette mesure vise à réduire la production de raisin en raison d’une baisse de la consommation de vin en Suisse.

Alors que la viticulture genevoise vit une crise majeure, il ressort d’un sondage mené par le canton auprès des vignerons que 170 hectares de vignes, soit près de 11% du vignoble, pourraient être concernés par la mesure d’arrachage temporaire. La replantation de vigne sur les parcelles sera interdite durant dix ans. Pendant cette période, les surfaces pourront être dédiées à la promotion de la biodiversité.

Assainir le marché

Afin de soutenir les exploitants, le canton prévoit de verser, à l’instar de la Confédération, 5000 francs par hectare de vigne arrachée, a précisé Pauline de Salis-Soglio, secrétaire générale adjointe au Département du territoire. S’y ajoutera un montant de 2000 francs par hectare converti en surface de promotion de la biodiversité.

Ce mécanisme permet d’assainir le marché viticole, tout en renforçant, le cas échéant, la biodiversité et la qualité des sols, selon l’exécutif. D’autres mesures sont étudiées au niveau national pour surmonter cette crise, notamment en ce qui concerne les importations de vins étrangers.

Mercredi matin, l’Association genevoise des vignerons encaveurs indépendants a mené une action en tracteurs au centre-ville. Opposée à l’arrachage des vignes, elle demande notamment un abaissement du contingent d’importation à 100 millions de litres et des mesures pour alléger le marché.