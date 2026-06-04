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L’artiste Marjane Satrapi, autrice de «Persepolis», est décédée

Keystone-SDA

L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui s'est fait mondialement connaître avec la bande dessinée et le film "Persepolis", est décédée à l'âge de 56 ans, a appris l'AFP jeudi auprès de son entourage.

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(Keystone-ATS) «Marjane Satrapi morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie», indique un communiqué de ses proches transmis à l’AFP. Producteur, acteur et scénariste, Mattias Ripa est mort le 8 avril 2025.

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