L’association Nuitchâtel veut lutter contre la pollution lumineuse

Keystone-SDA

L’association Nuitchâtel, fraichement lancée, veut sensibiliser à la pollution lumineuse dans le canton de Neuchâtel et au-delà. Elle souhaite également lutter contre un retour de l’éclairage public nocturne.

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(Keystone-ATS) Née de l’initiative du Projet Val-de-Nuit, Nuitchâtel se donne pour mission de défendre «la nuit comme un bien commun essentiel à la biodiversité, à la santé publique et à l’identité culturelle», indique-t-elle mardi dans un communiqué.

L’association entend s’opposer à un éventuel retour de l’éclairage public nocturne. En 2022, dans un contexte de tension énergétique, le Conseil d’Etat neuchâtelois avait soutenu l’extinction durant la nuit, une mesure largement adoptée par de nombreuses communes. Néanmoins, cette dérogation exceptionnelle prendra fin dès le mois de mai. Nuitchâtel appelle à la mobilisation pour préserver ces «avancées environnementales».

La nouvelle entité a été fondée en automne dernier par une équipe pluridisciplinaire incluant biologistes, astronomes amateurs, éclairagistes et spécialistes en communication. Elle souhaite agir sur les politiques publiques communales, tout en favorisant les initiatives privées.