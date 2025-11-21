La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’auteur présumé d’une agression sexuelle au Moossee arrêté (BE)

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a localisé l'auteur d'une agression sexuelle survenue cet été au Moossee (BE). L'homme a été placé en détention provisoire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’agression, au cours de laquelle la femme a été légèrement blessée, s’est déroulée dans le secteur Seerose/Strandbad Moossee, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La victime se promenait lorsqu’elle a été abordée par derrière et menacée par un inconnu. Elle s’est mise à crier, attirant l’attention des riverains. Le coupable l’a alors lâchée et a pris la fuite.

L’homme a été arrêté début novembre après une enquête approfondie. Les investigations se poursuivent sous la direction du parquet régional Berne-Mittelland. Le suspect devra répondre de ses actes devant la justice.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

