L’auteur présumé d’une agression sexuelle au Moossee arrêté (BE)

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a localisé l'auteur d'une agression sexuelle survenue cet été au Moossee (BE). L'homme a été placé en détention provisoire.

(Keystone-ATS) L’agression, au cours de laquelle la femme a été légèrement blessée, s’est déroulée dans le secteur Seerose/Strandbad Moossee, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La victime se promenait lorsqu’elle a été abordée par derrière et menacée par un inconnu. Elle s’est mise à crier, attirant l’attention des riverains. Le coupable l’a alors lâchée et a pris la fuite.

L’homme a été arrêté début novembre après une enquête approfondie. Les investigations se poursuivent sous la direction du parquet régional Berne-Mittelland. Le suspect devra répondre de ses actes devant la justice.