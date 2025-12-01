L’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes va rouvrir en avril

Keystone-SDA

Rénové et transformé, l'hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (NE) va rouvrir la dernière semaine d'avril. L’association "Vue-des-Alpes 360" a été créée lundi pour favoriser l’évolution et le rayonnement du site dans une logique de développement durable.

(Keystone-ATS) «La réouverture de l’hôtel-restaurant et les projets d’évolution du site visent à faire progressivement de La Vue-des-Alpes un haut lieu du tourisme durable», a indiqué le Conseil communal de Val-de-Ruz.

L’endroit, avec un col routier, une vue remarquable sur les Alpes et situé au cœur de l’espace naturel préservé des crêtes jurassiennes, jouit «d’une force et d’un potentiel qui ne demandent qu’à être valorisés», a précisé la commune. La directrice de l’établissement, Micaela Reis, est entrée en fonctions lundi lors de la journée de lancement.

L’assemblée générale de la société HVDA SA, responsable de l’exploitation de l’hôtel-restaurant, a décidé d’élargir la composition de son conseil d’administration. Pauline Laurent, Anne Cheseaux, René Barbezat rejoignent Anouk Arbona, Matthias von Wyss et Jean-Kley Tullii.

Emergence de nouvelles activités

L’association «Vue-des-Alpes 360» a aussi vu le jour lundi. Son nom évoque à la fois la vue à 360° offerte par le site et l’ambition de faire vivre celui-ci tout au long de l’année. L’entité réunit pour l’instant l’ADVAT (association pour le développement de La Vue-des-Alpes – Tête de Ran), le Parc régional Chasseral, Horizon Val-de-Ruz (association réunissant les acteurs économiques de la région) ainsi que la commune de Val-de-Ruz.

L’association vise à donner une nouvelle impulsion à l’essor du site, à sa vocation de lieu touristique phare et à favoriser l’émergence de projets et d’activités nouvelles. Un mandat d’information et d’animation touristiques devrait être confié à l’hôtel-restaurant. Des discussions sont en cours avec Tourisme neuchâtelois et Evologia.