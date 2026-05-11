L’impasse au Moyen-Orient ravive le pétrole

Keystone-SDA

La fin de non-recevoir opposée par le président américain Donald Trump à la réponse iranienne à des propositions de Washington pour mettre fin à la guerre suscitait lundi un rebond des prix du pétrole.

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(Keystone-ATS) Pour autant, les autres classes d’actifs semblaient désormais immunisées contre les aléas du conflit au Moyen-Orient.

A 10h21, le baril de Brent de la mer du Nord s’appréciait de 2,3% à 103,55 dollars et celui de WTI américain de 1,80% à 97,24 dollars, après une incursion au-delà de la barre des 100 dollars.

A l’exception du Dax allemand et du Cac 40 hexagonal, les principaux indices européens tendaient à prendre de l’embonpoint. Le Swiss Market Index (SMI) s’enrobait ainsi de 0,12% à 13’116 92 points.

«Félicitations mesdames et messieurs, nous venons d’atteindre ce lundi le point auquel les nouvelles du front ne tarabustent plus les investisseurs dans l’intelligence artificielle,» s’amuse chez Swissquote Ipek Ozkardeskaya. L’analyste vedette de la banque en ligne glandoise prévient que les conséquences des prix élevés de l’énergie se manifesteront plus tôt que plus tard, alors que les tensions au Moyen-Orient persistent et que les réserves énergétiques de la planète s’épuisent.

«Les marchés semblent désormais considérer que tant que les bénéfices des entreprises liées à l’IA continuent d’accélérer, le scénario central reste celui d’une croissance résiliente, même dans un contexte de pétrole élevé, de tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz et de maintien probable de taux d’intérêt élevés plus longtemps que prévu,» abonde John Plassard, en charge de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion.

Nonobstant le regain de tensions qui contrarie toujours une réouverture du détroit d’Ormuz, les économistes d’UBS demeurent convaincus d’une issue diplomatique au conflit à terme. «Le chemin vraisemblablement cahoteux qui reste à parcourir renforce l’importance de détenir un portefeuille résilient, à même de résister à la volatilité à court terme,» exposent-ils dans une note. Une injonction que la banque aux trois clés traduit par une recommandation pour les emprunts de qualité, l’or et les produits structurés.