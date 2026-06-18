L’initiative pour «la protection des aliments» n’a pas abouti

Keystone-SDA

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L'initiative pour la protection des aliments n'a pas récolté les 100'000 signatures requises, a annoncé jeudi la Chancellerie fédérale. Après les vérifications effectuées et les recomptages, 96'200 signatures étaient valables.

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(Keystone-ATS) Le comité d’initiative «Pour des aliments produits sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)» avait jusqu’au 3 mars 2026 pour récolter les signatures nécessaires.

La Chancellerie fédérale (ChF) a procédé à deux comptages et deux contrôles des listes déposées. Sur les 98’200 signatures déposées, 96’400 étaient valables, note la ChF dans un communiqué. Elle a constaté que les paquets déposés «contenaient plusieurs centaines de listes de signatures relatives à d’autres initiatives populaires».

Un nouveau comptage a été réalisé par un groupe interdépartemental. Il est en ressorti que 96’200 signatures étaient valables.

L’Association pour une alimentation sans OGM, à l’origine de l’initiative, a indiqué faire recours à cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle exige une enquête «complète et approfondie», a-t-elle indiqué dans un communiqué.