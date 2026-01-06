L’initiative pour un marché couvert à Lausanne a échoué

L'initiative communale pour créer une halle gourmande à la Riponne, en plein coeur de Lausanne, a échoué. Les initiants n'ont récolté que quelque 3200 signatures jusqu'au 5 janvier. Ils devaient en réunir un peu plus de 9000, soit 10% du corps électoral. Le projet rebondira en revanche au Conseil communal.

(Keystone-ATS) Porteuse de l’initiative, l’association La Halle Grenette Lausanne dit se réjouir du dépôt d’une motion au Conseil communal de Lausanne par l’élue PLR Anouck Saugy. Cosignée par les membres de plusieurs partis, le texte demande que la Ville concrétise ce projet visant à pérenniser le marché en plein air et à ranimer l’attractivité du centre-ville, indique mardi le collectif dans un communiqué.

«Malgré l’élan populaire autour de cette idée, le comité d’initiative citoyenne ne disposait pas des moyens nécessaires pour répondre aux conditions restrictives d’une initiative communale dans un temps aussi court», écrit-il. Celle-ci réclamait précisément la création d’un marché couvert public sur la place de la Riponne.

Redorer l’image de la Riponne

Le marché traditionnel bihebdomadaire actuel vit des jours difficiles et doit se réinventer, estiment les initiants. Avec un marché couvert, il pourrait trouver un nouvel élan qui bénéficierait à tout le centre-ville. Un édifice de «belle architecture pourrait aussi redorer l’image de la Riponne», qui est en réaménagement.

Les initiants rappellent que la place de la Riponne est depuis des siècles le lieu de rencontre entre gens de la ville et de la campagne. Ils souhaitent lui redonner vie dans l’esprit de la Grenette, l’ancienne halle à blé et marché couvert de la place.

Le projet est une initiative citoyenne non partisane. Le comité compte sept personnes, dont le rédacteur indépendant Jean-Marc Corset, l’artisan chocolatier Laurent Buet et l’ancien chancelier de l’Etat de Vaud Vincent Grandjean.