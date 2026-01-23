La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’ONU cible les pratiques de la police de l’immigration américaine

Keystone-SDA

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dénonce le recours à la force par la police de l'immigration américaine (ICE) et d'autres unités contre les migrants. Celle-ci semble "inutile" et "disproportionnée", a-t-il affirmé vendredi à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le droit international n’autorise le recours à la force létale qu’en cas de menace imminente pour l’intégrité physique de ces fonctionnaires, affirme l’Autrichien. Il dénonce des arrestations, des détentions et des expulsions qui ne prennent pas en considération la situation notamment des enfants.

«Je demande à l’administration américaine de mettre un terme aux pratiques qui séparent les familles», insiste le haut commissaire. Il exige aussi des investigations indépendantes sur l’augmentation «inquiétante» du nombre de décès dans les centres de détention des douanes ou de l’immigration.

Plusieurs dizaines ont été observés l’année dernière et six déjà cette année. Les Etats-Unis doivent se conformer au droit international, affirme également le haut commissaire.

