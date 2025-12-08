L’ONU lance un appel humanitaire bien moins élevé pour 2026

L'ONU lance un appel humanitaire de 23 milliards de dollars pour le plus urgent en 2026, près de deux fois moins que pour 2025. Avec ce montant, elle veut sauver 87 millions d'individus. Dix milliards supplémentaires permettraient d'atteindre 135 millions de personnes.

(Keystone-ATS) Le constat est cinglant dans le plan dévoilé lundi. Cette année, l’ONU et ses partenaires n’ont reçu que 12 milliards de dollars. Ils ont toutefois pu assister 98 millions de personnes.

Mais cette réalité, détériorée encore par les coupes américaines, pousse l’ONU à se concentrer sur les cas les plus urgents parmi les 250 millions de personnes qui ont besoin urgemment d’aide. Si celle-ci veut relayer une assistance dans environ 50 pays, quelques crises du Proche-Orient et du Soudan vont déjà absorber près de 9 milliards.

«C’est un moment de brutalité, d’impunité et d’indifférence», a affirmé à la presse le chef des affaires humanitaires de l’ONU Tom Fletcher. Le Britannique a lancé une vaste réforme pour alimenter les synergies. Mais impossible pour lui de dire ce qui a été économisé.