L’opposante vénézuélienne Machado est arrivée à la Maison Blanche

Keystone-SDA

L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après 12h00 locale (18h00 en Suisse), a constaté un photographe de l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Son déjeuner avec le président américain Donald Trump, qui l’a écartée de sa stratégie au Venezuela et qui ne digère pas de ne pas avoir été distingué l’an dernier par le comité Nobel, doit se dérouler à l’écart de la presse, selon l’agenda officiel publié par la Maison Blanche.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

