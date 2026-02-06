La BC de Zurich a accru son bénéfice net l’an dernier

Keystone-SDA

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est montrée solide l'an dernier, en dépit d'un environnement de marché marqué par la faiblesse des taux d'intérêts.

2 minutes

(Keystone-ATS) Parvenu à maintenir le résultat des opérations d’intérêts au niveau de 2024 et soutenu par des recettes records dans les commissions, l’établissement a vu son bénéfice net décoller de 10,8% sur un an à 1,24 milliard de francs.

Le bénéfice avant impôts s’est pour sa part hissé à 1,42 milliard de francs, 10,3% de plus qu’un an auparavant, écrit vendredi le premier établissement cantonal helvétique, l’un des quatre instituts d’importance systémique de Suisse. L’exercice sous revue a aussi été marqué par la vente de la filiale autrichienne à la Liechtensteinische Landesbank, l’opération générant un gain unique de 68 millions.

«Trajectoire de réussite»

Considérés dans leur ensemble, les revenus ont crû de 4% à 3,21 milliards, les charges augmentant en parallèle de 3,4% à 1,79 milliard. Le résultat d’exploitation est ainsi ressorti à 1,35 milliard, en progression de 6%.

A la faveur de la solide performance, le canton de Zurich et les communes se verront verser au total 581 millions de francs, 19 millions de plus que l’année précédente. Alors que le dividende versé aux secondes se chiffre à 175 millions, le canton percevra 406 millions, un montant qui inclut déjà l’impôt minimal OCDE de 169 millions de francs ainsi que la rémunération de la garantie de l’Etat de 34 millions.

Conformément à ses habitudes, la ZKB ne fournit aucune prévision chiffrée pour l’exercice en cours. L’établissement se dit néanmoins confiant, son directeur général, Urs Baumann, cité dans le communiqué, indiquant que l’institut se trouve en bonne position en vue de poursuivre avec constance sa «trajectoire de réussite».