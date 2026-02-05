La BCE maintient ses taux face à l’euro fort et l’inflation

Keystone-SDA

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux directeurs inchangés jeudi, pour la cinquième fois d'affilée, signalant que la vigueur actuelle de l'euro et le ralentissement de l'inflation ne la forcent pas dans l'immédiat à changer de cap.

(Keystone-ATS) Le taux de dépôt, qui fait référence, reste fixé à 2%, le niveau atteint en juin dernier, conformément aux anticipations.

La BCE reste convaincue que «l’inflation devrait se stabiliser au niveau de son objectif de 2% à moyen terme», indique-t-elle dans son communiqué.

L’économie résiste malgré un «environnement mondial difficile», soutenue par l’emploi, la solidité du secteur privé, les efforts budgétaires pour la défense et les infrastructures, ainsi que les effets des baisses de taux, est-il expliqué.

Mais les perspectives restent «incertaines» sur fond de tensions commerciales et géopolitiques, prévient la BCE.

Le début d’année a été agité, marqué par les attaques renouvelées de Donald Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed), ses menaces de s’emparer du Groenland et la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Cela a affaibli sensiblement le dollar: la semaine dernière, l’euro a brièvement dépassé 1,20 dollar, un plus haut en quatre ans et demi, avant de redescendre à 1,18 dollar, suite au revirement de Trump sur le Groenland et à la perspective de la nomination de Kevin Warsh, plutôt favorable à une politique monétaire stricte, à la tête de la Fed.

Un euro fort rend les importations libellées en dollars moins chères sur des biens comme le pétrole, le gaz naturel liquéfié et d’autres matières premières.

Cela accentue les pressions désinflationnistes, alors que la BCE prévoit déjà une inflation inférieure à son objectif cette année et l’an prochain.

De fait, l’inflation en zone euro a ralenti plus que prévu en janvier à 1,7% sur un an, après 2 % en décembre, qui était conforme à l’objectif de 2%, selon Eurostat.

De quoi sortir la BCE de sa «bonne position» affirmée à l’envi face aux risques économiques ? Les observateurs estiment que, sans nouvelles projections pour aider ses décisions, la présidente Christine Lagarde devrait s’en tenir jeudi à des interventions verbales.

Suivi attentif

Mme Lagarde «choisira pour le sujet de l’euro une formulation du type +nous suivons attentivement les évolutions+, sans indiquer une orientation claire de la politique monétaire si l’euro atteint un certain niveau ou un certain rythme d’appréciation», affirme à l’AFP Marco Wagner, économiste chez Commerzbank.

L’appréciation de l’euro face au billet vert repose moins sur la dynamique économique européenne que sur les inquiétudes suscitées par la politique jugée imprévisible de Donald Trump, selon les économistes.

Si la BCE ne vise aucun niveau de change précis, elle rappelle régulièrement que les fluctuations de la monnaie sont surveillées, car elles influencent directement la trajectoire de l’inflation.

Avant la réunion de jeudi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a souligné sur LinkedIn que la BCE «suit de près cette appréciation de l’euro et ses conséquences possibles en termes de baisse de l’inflation».

Son homologue autrichien, Martin Kocher, a estimé que l’appréciation de l’euro, si elle se poursuivait, pourrait contraindre la BCE à «réagir en termes de politique monétaire».

Pilote automatique

La Banque d’Angleterre a quant à elle sans surprise maintenu son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d’une inflation repartie à la hausse en décembre et malgré de légers signes de reprise économique.

Ayant laissé le «pilote automatique» en marche, la BCE «peut se permettre d’attendre les projections actualisées du mois prochain pour réévaluer si sa politique monétaire reste appropriée», commente Sylvain Broyer, économiste chez S1P Global Ratings.

Si la BCE devait agir sur ses taux, elle a, par le passé, pris son temps, comme en 2022, lorsqu’elle avait d’abord jugé temporaire la flambée des prix consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avant de lancer, des mois plus tard, une série inédite de hausses de taux.