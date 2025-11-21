La BNS ne veut pas augmenter le rythme de ses réunions

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS), qui se réunit une fois par trimestre pour annoncer ses décisions de politique monétaire, ne va pas augmenter le rythme de ses réunions, a indiqué vendredi son président Martin Schlegel.

(Keystone-ATS) «Nous ne prévoyons pas de relever la cadence» des réunions, a souligné M. Schlegel lors de la conférence The SNB and its Watchers. Ses grandes homologues, la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed), se réunissent quant à elles toutes les six semaines.

Martin Schlegel, a par ailleurs expliqué en quoi consistait le processus menant à la prise de décision de politique monétaire. Ce dernier se déroule toujours de manière identique, quel que soit le contexte.

«Le processus menant à la décision de politique monétaire de la BNS se déroule en deux temps: une phase préparatoire, suivie de l’examen de la situation économique et monétaire à proprement parler», a détaillé M. Schlegel. Les travaux commencent peu après la clôture de l’examen trimestriel précédent.

«Cette approche structurée et systématique facilite l’identification des changements et de la nécessité d’une intervention en matière de politique monétaire», a poursuivi le président de l’institut d’émission. Le processus n’est cependant «en aucun cas rigide et mécanique», a-t-il souligné. Il offre au contraire toute latitude pour réagir avec souplesse.

La BNS prend une décision de politique monétaire à chacun de ses examens de la situation économique et monétaire, en mars, en juin, en septembre et en décembre.