La Chaux-de-Fonds: 53 millions pour les routes et les égouts

Keystone-SDA

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds (NE) a accepté jeudi soir trois crédits pour un total de 53 millions de francs pour entretenir ses routes et ses conduites d’eau entre 2026 et 2029. Ces projets de réaménagement visent notamment à anticiper la mise en oeuvre de la route de contournement.

(Keystone-ATS) Les crédits ont passé la rampe, mais la droite aurait voulu renvoyer le tout en commission. «Présenter ce rapport sous cette forme-là n’est pas très démocratique. On aurait préféré qu’il soit scindé en plusieurs morceaux pour que les citoyens aussi adhèrent au projet», a déclaré à RTN la PLR Sarah Curty.

«Les gens ne comprennent pas toujours les changements en ville. Ce qui est présenté dans ces rapports est assez succinct et les gens ont l’impression d’être pieds et poings liés», a ajouté la conseillère générale.

Traversée piétonne

Les crédits votés concernent une cinquantaine de projets, comme des travaux routiers, des travaux sur le réseau d’égouts ou d’eau potable. Les modifications les plus marquantes concernent le giratoire de la Grande Fontaine. «Une traversée piétonne, qui fait défaut, va y être créée», a déclaré l’ingénieur communal Marc Arlettaz à Canal Alpha.

Le dernier tronçon du «Pod», qui n’a pas été réaménagé depuis plus de 30 ans, est aussi concerné. «On va mettre en conformité les arrêts de bus et donner plus de place pour les piétons et la végétalisation», a expliqué Marc Arlettaz.

L’urbaniste communale, Angélique Nobs, a précisé à Canal Alpha que la Ville veut anticiper la mise en oeuvre de la route de contournement prévue pour 2030 et requalifier des espaces publics du centre-ville. Elle a précisé que la réalisation de la H18 impose de prendre des mesures concrètes en matière de gestion des diverses mobilités au centre-ville (véhicules motorisés individuels, transports publis, vélos ou piétons).