La Chaux-de-Fonds: feu vert de la CEDH au tunnel de contournement

Keystone-SDA

Les oppositions d'un groupe de citoyens au tunnel de contournement de La Chaux-de-Fonds ont été enterrées le 11 septembre dernier à Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a indiqué sur son site internet.

1 minute

(Keystone-ATS) Les opposants au tunnel de contournement de la H18, qui avaient déposé leur dossier le 24 janvier dernier, sont donc définitivement déboutés. Leur recours a été déclaré «irrecevable». Via leur avocat Frédéric Hainard, les opposants avaient préalablement été déboutés en septembre 2024 par le Tribunal fédéral.

Deux arguments étaient avancés par les opposants: d’un côté, la condamnation de la Suisse par la CEDH pour inaction climatique et, de l’autre, le rejet par le peuple helvétique de l’élargissement des autoroutes le 24 novembre 2024.

Le tunnel de contournement est, d’une longueur de 1154 mètres, avait été plébiscité en novembre 2021 en votation cantonale par 77,12% de la population neuchâteloise. Ce projet vise à faire sortir le trafic de transit de la ville de La Chaux-de-Fonds, mais aussi à renforcer la qualité de vie et à améliorer la mobilité douce.

La route H18 relie Bâle à La Chaux-de-Fonds sur 82 km.