La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

Keystone-SDA

La Comco a infligé une amende à la société zurichoise qui gère le Hallenstadion et à la plateforme de réservations Ticketcorner. La décision sanctionne un accord de coopération entre les deux entreprises ayant fait entrave à la loi sur les cartels.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Fin 2008, Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich (AGH) et Ticketcorner ont convenu que le Hallenstadion ne serait loué à des organisateurs de manifestations qu’à la condition qu’au moins 50% des billets soient distribués par Ticketcorner, explique jeudi la Commission de la concurrence (Comco). «Cela a eu pour effet d’entraver la concurrence d’autres prestataires actifs sur le marché de la distribution de billets», souligne-t-elle.

Entre 2009 et 2011, les deux sociétés occupaient une position dominante sur leurs marchés respectifs – l’organisation de grands concerts rock et pop et la vente de billets pour ces manifestations – ce qui signifie que la conclusion et l’application de ce contrat ont constitué un abus.

En 2020, le Tribunal fédéral a jugé que ce contrat de coopération entre AGH et Ticketcorner violait la loi sur les cartels et a renvoyé l’affaire à la Comco pour une nouvelle décision. Ainsi, la Comco a décidé le 15 décembre 2025 de sanctionner AGH à hauteur d’environ 50’000 francs et Ticketcorner d’environ 60’000 francs. La décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision