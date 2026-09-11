La croissance britannique surprend positivement en juillet

Keystone-SDA

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Le Royaume-Uni a enregistré en juillet une hausse surprise de 0,4% de son produit intérieur brut (PIB), nettement supérieure aux attentes du marché qui tablait sur une stagnation.

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(Keystone-ATS) Cette croissance a été portée par les services, en particulier la programmation informatique, grâce notamment aux entreprises actives dans l’intelligence artificielle et les technologies associées, souligne l’Office national des statistiques (ONS), qui a publié ces chiffres vendredi.

La hausse intervient après une contraction en avril (-0,1 %), une croissance nulle en mai (0,0 %) et un retour à la croissance en juin (0,3 %).

«L’économie britannique a déjoué les attentes», relève Richard Carter, de Quilter Cheviot, soulignant que le mois de juillet a bénéficié d’un bon ensoleillement et aussi du parcours de l’équipe d’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde de football.

«Les regards des marchés se tournent désormais de près vers le budget», que le ministre des Finances John Healey doit présenter le 28 octobre, ajoute-t-il.

Vers des hausses d’impôts

Le Chancelier de l’Echiquier, son titre officiel, a promis lundi de respecter une stricte discipline fiscale, un engagement destiné à rassurer les marchés financiers face à des taux d’emprunt au plus haut sur le marché de la dette, dans le sillage d’une envolée mondiale.

Ce budget est très attendu par les Britanniques et le monde économique spéculant sur les aides aux ménages et les éventuelles hausses d’impôts qui pourraient être annoncées.

«Rester fidèles à nos valeurs implique d’être honnêtes quant à la nécessité de maîtriser les dépenses publiques», avait-il déclaré, refusant de se prononcer sur l’éventualité de nouvelles taxes.

Outre sa dette, la marge de manoeuvre de l’exécutif est limitée par un regain d’inflation, alimenté par le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des prix des hydrocarbures.

La Banque d’Angleterre se prononcera jeudi prochain sur une éventuelle hausse de ses taux d’intérêt.