La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

La Suisse affiche une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 1,4% en 2024, selon les estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Avec la hausse générale des prix de 1,0%, le PIB à prix courants augmente de 2,4% à 854 milliards de francs.

(Keystone-ATS) La hausse est principalement due à la consommation finale des ménages (+2,4%). Le commerce extérieur, en particulier les exportations (+1,7%), ont aussi été un moteur de la croissance, souligne l’OFS dans son relevé des comptes nationaux publiés mardi.

Par secteur d’activité, les entreprises non financières, en particulier la chimie/pharma, l’informatique et communication, la santé et le commerce de détail, enregistrent une croissance marquée (+1,6%). Le tableau est nettement plus contrasté pour les entreprises financières, avec une forte hausse de la valeur ajoutée des assurances (+6,5%), à l’inverse des intermédiaires financiers (-2,3%).

Le revenu national brut (RNB) à prix courants, qui mesure la somme des revenus nets perçus par les entreprises et les ménages établis en Suisse, y compris ceux reçus à l’étranger, a, lui, grimpé de 3,5% en 2024, suite à une forte hausse des revenus de la propriété reçus de l’étranger.

Ces premières estimations ont été calculées dans le cadre d’une révision, menée en collaboration avec les estimations trimestrielles du Seco, se conformant aux pratiques internationales, indique l’OFS. Cette méthodologie conduit à une hausse moyenne du niveau du PIB de 1,8 point de pourcentage. Des nouvelles séries de données pour la période 1995 à 2023 sont disponibles.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

