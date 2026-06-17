La croissance suisse freinée par le choc des prix des hydrocarbures

Keystone-SDA

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L'envolée des prix du pétrole provoquée par la guerre israélo-américaine contre l'Iran pèsera davantage sur les perspectives économiques en Suisse qu'anticipé dans les dernières projections, au mois de mars, selon le Centre d'études conjoncturelles (KOF).

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(Keystone-ATS) L’institut sous l’égide de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a revu à la baisse ses prévisions pour l’année en cours et la suivante, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

La croissance du PIB, ajustée des événements sportifs, est désormais attendue à 0,8% pour 2026, contre 1,0% auparavant. Pour 2027, une valeur de 1,5% est ciblée, contre 1,7% précédemment. Du côté de l’inflation, une hausse de 0,6% est attendue pour l’année en cours, contre 0,3% dans les estimations précédentes. Pour 2027, les anticipations concernant le renchérissement restent fixées à 0,6%.

La hausse des prix de l’énergie et l’incertitude élevée pèsent sur le climat de consommation, qui a plongé à un niveau comparable au mois d’août 2025 lors de l’annonce des tarifs douaniers de l’administration Trump sur les produits helvétiques, écrivent les économistes du KOF. La consommation privée a en effet stagné au premier trimestre et devrait rester sous pression la pression de l’inflation, d’une tendance plus marquée à l’épargne et d’une certaine faiblesse sur le marché du travail.

Du côté des entreprises, l’activité d’investissement est freinée par les incertitudes géopolitiques, une situation financière troublée et une faible utilisation des capacités. Les investissements dans la construction devraient rester en progression modérée, alors que la hausse des prix pour bâtir, en raison de l’inflation des coûts de l’énergie, constitue un facteur de risque. Il faudra attendre 2027 pour voir la propension à investir s’éveiller à nouveau, grâce à l’amélioration graduelle de la situation géopolitique, projettent les économistes.

Exportations sous pression

Les entreprises tournées vers l’exportation sont quant à elles soumises à la pression du franc fort et à une faible demande étrangère, en particulier dans les secteurs sensibles à la conjoncture comme les montres et les machines. A l’inverse, l’industrie pharmaceutique et chimique devrait connaître une évolution positive.

Dans son scénario de base, le KOF part du principe que le prix du baril de pétrole, monté à 118 dollars fin avril, puis redescendu autour de 90 dollars fin mai, sera stabilisé autour de 80 dollars d’ici 2027. Tout au long de la période de prévisions, le principal taux d’intérêt directeur de la Banque nationale suisse (BNS) est attendu inchangé, soit à 0%.

Dans un scénario alternatif, le KOF analyse les effets sur l’économie helvétique d’un prix du baril à 180 dollars d’ici fin 2026. Cela coûterait cher à la croissance du PIB, les économistes ne tablant plus que sur 0,5% en 2026 et 1,0% en 2027. L’inflation progresserait quant à elle à 1,3% en 2026 et 0,9% en 2027.