La Fed baisse ses taux, deux responsables voulaient un statu quo

Keystone-SDA

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a abaissé mercredi ses taux d'intérêt pour la troisième fois d'affilée. Une décision largement attendue par les marchés financiers mais marquée par une division grandissante.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les taux directeurs américains sont réduits d’un quart de point de pourcentage, pour être ramenés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, annonce l’institution dans un communiqué.

Elle précise que trois des douze votants étaient contre: deux ne voulaient pas de baisse du tout et un voulait une détente plus forte, d’un demi-point.

