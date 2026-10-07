La Foire du Valais franchit la barre des 9 millions de visiteurs

Keystone-SDA

Partager

Créée en 1960 sous le nom de Comptoir de Martigny, la Foire du Valais a passé la barre des neuf millions de visiteurs, mercredi après-midi. Mylène Grichting, une citoyenne de Salquenen, s’est vu remettre pour l'occasion une carte permanente à vie.

2 minutes

(Keystone-ATS) A son arrivée, la jubiliaire a été accueillie par Vincent Claivaz, président de la Foire, Carole Moos, la directrice de la manifestation, ainsi que par les membres du comité. Elle a également été couverte de cadeaux en tout genre.

La barre du millionième visiteur avait été atteinte au bout de 15 ans (en 1975). Ensuite, la fréquentation s’est accélérée. Un million de convives supplémentaires a été atteint en 1984, puis en 1992, 2000, 2007, 2012, 2017 et 2022.

«Son ADN reste le même»

«Depuis 1960, la Foire a grandi, changé d’échelle et beaucoup évolué, mais son ADN reste le même: le commerce, les rencontres et cette convivialité si particulière», se réjouit Vincent Claivaz. «Cette 9 millionième visiteuse représente symboliquement toutes celles et ceux qui ont fait et continuent de faire vivre la Foire.»

Ce passage intervient aussi quelques mois après la reconnaissance de la Foire comme un élément du patrimoine culturel immatériel du Canton du Valais.

Rendez-vous en 2030

Avec plus de 250’000 visiteurs accueillis en 2025, la Foire du Valais est la plus importante de Romandie. Elle est classée troisième au niveau national, derrière l’Olma de Saint-Gall (335’000) et la BEA de Berne (334’000).

Le dix millionième visiteur de la Foire octodurienne devrait donc être comptabilisé en 2030.

Les plus appréciés Les plus discutés