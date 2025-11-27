La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La garde nationale attaquée à Washington est morte, annonce Trump

Keystone-SDA

La garde nationale attaquée mercredi à Washington par un suspect afghan est décédée, a annoncé jeudi le président américain Donad Trump. L'autre soldat qui s'est fait tirer dessus "lutte pour sa vie", a-t-il ajouté.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Sarah Beckstrom de Virginie-Occidentale, l’une des gardes dont nous parlons, une personne très respectée, jeune et magnifique, qui a commencé son service en juin 2023, remarquable à tous égards, vient de nous quitter. Elle n’est plus parmi nous», a expliqué le milliardaire républicain lors d’une allocution télévisée.

L’autre soldat «est dans un état très grave. Il se bat pour sa vie, et nous espérons recevoir de meilleures nouvelles à son sujet», a précisé le président américain.

