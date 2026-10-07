La justice britannique annule les condamnations de cinq ex-traders

Keystone-SDA

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La Cour d'appel britannique a annulé mercredi la condamnation de cinq ex-traders de Barclays condamnés pour avoir manipulé les taux interbancaires Libor et Euribor, ont annoncé leurs avocats dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) L’agence de lutte contre la criminalité financière (SFO) avait reconnu l’année dernière que leurs jugements reposaient sur des bases fragiles. Les motivations complètes de la décision doivent être détaillés devant la Cour à 13h00 GMT.

Tous anciens employés par Barclays, Jonathan Mathew, Jay Merchant, Philippe Moryoussef, Alex Pabon et Colin Bermingham avaient été condamnés entre 2016 et 2019 à des peines allant de deux ans à huit ans de prison.

La Cour continue cependant d’examiner l’appel de Christian Bittar, qui travaillait chez Deutsche Bank et qui a plaidé coupable en 2018, est-il précisé dans le communiqué.

Deux autres ex-traders, Tom Hayes et Carlo Palombo, qui avaient écopé de peines de prison dans cette affaire avaient vu leur condamnation annulée en juillet 2025 par la Cour suprême britannique, qui a jugé leur procès «inéquitable».

Il avait été reproché à Tom Hayes, ancien trader des banques UBS et Citigroup, d’avoir orchestré de 2006 à 2010 un système de collusion avec des traders de plusieurs banques afin d’influencer à leur avantage le niveau du Libor.

Le Libor, «London Interbank Offered Rate», a longtemps été un taux interbancaire de référence dans le monde de la finance, ayant une incidence sur une masse énorme de produits financiers.

Controversé après de nombreux scandales, il a été définitivement aboli en 2024.

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