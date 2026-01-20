La part des voitures électriques devrait augmenter en 2026

La proportion des voitures entièrement électriques (BEV) devrait passer de 23 à 27% en 2026. La part des hybrides rechargeables (PHEV) devrait quant à elle stagner à 11% et celle des hybrides non rechargeables (HEV) devrait régresser de 35 à 33%,.

(Keystone-ATS) Quant aux voitures à essence et diesel, leur proportion à l’ensemble de véhicules devrait se réduire de 31 à 29%. «L’élargissement de l’offre de voitures entièrement électriques (BEV), combiné à des prix corrects, devrait conduire à une acceptation supérieure à celle de l’année passée», explique Thomas Rücker, directeur d’auto-suisse, la faîtière des importateurs automobiles.

En revanche, la part des hybrides non rechargeables devrait diminuer l’an prochain en raison de leur technologie temporaire, liée au diesel et à l’essence. «Ce type de véhicule ne constitue pas une solution pour atteindre les objectifs climatiques de la Confédération», estime M. Rücker. A long terme, les HEV devraient même disparaître.

En outre, l’avenir n’appartient pas encore aux camions à énergie renouvelable pour auto-suisse: dans cette catégorie, la part des véhicules entièrement électriques devrait fondre de 22 à 13% en 2026, tandis que celle des véhicules roulant aux carburants fossiles devrait progresser de 74 à 87%, selon les pronostics de la faîtière.

Par ailleurs, la proportion des camions à hydrogène et au méthane devrait tomber à zéro l’an prochain. «Nous n’avons pas encore l’écosystème établi pour la propulsion à l’hydrogène en général en Europe, notamment au niveau de la disponibilité de l’énergie et de son prix», affirme le directeur d’auto-suisse. L’offre devrait tout de même augmenter dans les cinq prochaines années. Quant au méthane, il n’est plus demandé par la clientèle. «En Suisse, des stations de gaz ont fermé pour cette raison», relève M. Rücker.