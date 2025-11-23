La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

Keystone-SDA

Résistante au gel, à la pluie et au soleil, la pierre de Salvan - parfois dite "vert des glaciers" - a aussi la particularité de venir uniquement "de chez nous". Elle continue de servir sur plusieurs chantiers, notamment pour le futur centre sportif de Verbier.

(Keystone-ATS) La pierre de Salvan, ce conglomérat à ciment siliceux très dur, «ne se trouve qu’ici», explique Benoni Chapellu, directeur de l’entreprise Capinat, qui exploite la carrière de la Plane au-dessus de Martigny. «Il n’y a pas encore de copie dans le monde entier, seulement des matériaux avec une structure similaire».

Cette roche sédimentaire s’est constituée il y a plus de 290 millions d’années, avant la formation des Alpes. Particulièrement résistante aux intempéries, «elle peut être employée partout, en haute montagne comme à la mer», relève le Valaisan d’adoption.

L’entrepreneur italien, originaire de la Vallée d’Aoste, a repris en main la carrière de la Plane au printemps 1997. Le conglomérat était déjà exploité depuis les années 1950, mais selon «les méthodes de l’époque».

On y «employait des explosifs, ce qui engendrait beaucoup de bruit et de poussière», raconte son fils géomètre Mirko Chapellu. Le chapitre «Capinat» du site ne démarre réellement qu’en 2011, lorsque le patriarche propose de construire un tunnel pour accéder plus facilement au site, situé dans le parc régional de la vallée du Trient.

Après plusieurs aléas administratifs et politiques, la commune et la bourgeoisie de Salvan accordent une convention à la société valaisanne. Celle-ci lui donne le droit d’exploiter la carrière jusqu’à la fin de l’année 2026, sous conditions.

Grâce à une machine munie de son câble de sciage perlé de diamants qui tranchent la roche et cisaillent les blocs, il n’y a presque pas de nuisances, constate Mirko Chapellu.

«Pas là pour défricher la montagne»

Avant de les tailler, il s’agit de trouver ses repères au sein de la pierre. Pour ce faire, les trois ouvriers que compte l’exploitation se munissent d’un tuyau d’arrosage et d’eau. C’est comme ça que se révèlent les «noisettes» blanches qui tachent le gris de la roche, ses failles et autres particularités «données par la nature».

«On fait tout sur la base de la demande», souligne le plus jeune Chapellu. «On n’est pas là pour défricher la montagne ou pour faire des montagnes de blocs». Forts de leurs quelque 20 tonnes, les agglomérats parfaitement rectangulaires rejoignent ensuite la plaine à bord de camions.

Chaque finition viendra ensuite raviver «l’aspect brillant de la pierre». Car le «vert» de Salvan trouve son éclat de l’autre côté de la frontière, en Italie, au sein d’ateliers spécialisés dans la transformation de pierres, alors polies à la demande du client.

Une pierre qui s’exporte

Parmi les chantiers helvétiques emblématiques colorés par la pierre valaisanne figurent la place centrale de Martigny et son avenue de la Gare, achevées en 2011, ou encore les bains de Saillon, inaugurés en 2017. S’y ajoutent plusieurs bâtiments situés à Lausanne, Nyon ou encore Genève.

Plus de 300 mètres cubes de roche doivent aussi habiller les murs du futur centre sportif de Verbier d’ici à 2028. Pensé avec des matériaux locaux, le projet – qui a débuté cet été – est devisé à 69 millions de francs.

«La plus belle réalisation» de l’entreprise Capinat reste celle du Centre de police et de justice de Zurich. Achevé en 2022, l’édifice s’est offert quelque 17’000 m2 de vert des glaciers pour ses façades extérieures et intérieures.

Mais le «gros» du commerce se joue principalement du côté de Vérone, où les produits sont revendus en Europe pour devenir des plans de travail, des fontaines, des piscines ou encore des allées.