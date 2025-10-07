La planification des chantiers par le canton de Genève est en cours

A Genève, un premier bilan a été tiré de la gouvernance en matière de travaux sur la voie publique, cent jours après l'arrêté ad hoc du Conseil d'Etat. Afin d'assurer la fluidité du trafic, l'Office cantonal des transports (OCT) est responsable de la coordination et de la planification des chantiers.

(Keystone-ATS) Genève compte un peu moins de 70 chantiers stratégiques, ce qui génère de graves problèmes de circulation, a rappelé mardi devant les médias David Favre, directeur de l’OCT. Comme l’a précisé Pierre Maudet, son magistrat de tutelle, le canton doit transformer ses infrastructures, notamment la gare Cornavin, et «va encore être un chantier à ciel ouvert» pendant plusieurs années.

Afin d’améliorer la situation globale, l’OCT anticipe les travaux en coordination avec les principaux maîtres d’ouvrages – collectivités publiques, Services industriels de Genève, Transports publics genevois – et les partenaires économiques et sociaux. Il a établi huit règles de planification destinées à éviter la superposition des chantiers, réduire les interventions dans le temps et permettre une meilleure synergie entre les maîtres d’ouvrages.

Cette nouvelle gouvernance a déjà eu pour conséquence le report du chantier de la Pallanterie de trois ans pour coordonner les interventions de l’OCT et des SIG ou encore la révision de la planification des interventions des SIG aux Eaux-Vives. Le processus est favorisé par l’implication des entreprises et des milieux économiques, a salué Pierre-Alain L’Hôte, président de la Fédération des métiers du bâtiment.

«Cholestérol routier»

Si les milieux économiques font les chantiers, ils souffrent aussi de leurs conséquences en termes de mobilité. Une carte interactive accessible en ligne leur permet désormais de visualiser les zones pour adapter leur organisation. Toute une série de mesures vise aussi à développer des plans de mobilité personnalisés afin d’inciter les pendulaires à renoncer à se déplacer seuls en voiture.

«Il s’agit de réduire le cholestérol routier», a imagé Pierre Maudet, en charge du Département de la santé et des mobilités. Une partie des chantiers actuels sont des infrastructures qui vont offrir des alternatives en termes de mobilité, a relevé M. Favre.

Les chantiers ayant un fort impact sur le chiffre d’affaires des commerces voisins, une procédure d’indemnisation à l’amiable existe depuis plusieurs années à l’Office cantonal du génie civil, financée par une majoration de 5% du crédit d’investissement. Sa généralisation va être testée de décembre à juin sur la suite du chantier de la rue de Carouge. Un bilan complet de toutes ces mesures sera tiré au printemps 2026.