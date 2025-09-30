La population de St-Brais refuse le parc solaire du bout des lèvres
L'assemblée communale de St-Brais (JU) a refusé lundi soir par 38 voix contre 36 un projet de parc solaire porté par les services industriels bâlois. Il a fallu organiser deux votes pour départager les deux camps.
(Keystone-ATS) Les 10’000 panneaux photovoltaïques auraient recouvert une surface de 200’000 m2, soit l’équivalent de 30 terrains de football, rappellent les opposants dans un communiqué diffusé mardi. Ils se réjouissent du résultat, extrêmement serré, du vote communal.
Après des débats plutôt houleux, une première votation a abouti à un résultat de 37 oui contre 37 non et 1 bulletin blanc, indiquent Le Quotidien Jurassien et RFJ. Lorsque le Conseil communal a annoncé qu’il fallait revoter, une partie des ayants-droits avait déjà quitté la salle.
Certains citoyens ont tenté d’aller les rechercher. L’un d’entre eux n’est pas revenu, ce qui a fait pencher la balance en faveur des opposants, avec finalement 38 oui contre 36 non.