La Poste veut créer 200 postes en informatique à Lisbonne

Keystone-SDA

La Poste prévoit de créer 200 nouveaux postes dans le domaine informatique au Portugal d'ici fin 2030. Elle souhaite se constituer un vivier plus important de nouveaux collaborateurs. En Suisse, un nombre équivalent de postes devrait être supprimé, sans licenciements.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La Poste a confirmé mardi à Keystone-ATS un article publié à ce sujet dans les journaux de Tamedia. Selon le service de communication du géant jaune, l’entreprise a besoin pour l’avenir d’une organisation informatique hautement qualifiée et diversifiée. Son site informatique de Lisbonne lui offre un vivier de talents internationaux beaucoup plus vaste, selon elle.

A l’avenir, la Poste ne publiera plus ses offres d’emploi dans le domaine informatique uniquement en Suisse, mais aussi à l’étranger. Cela permettra de pourvoir les postes vacants le plus rapidement possible «et avec les compétences requises».

Selon les informations communiquées mardi, la Poste emploie environ 1500 collaborateurs dans le domaine informatique en Suisse. L’entreprise estime qu’environ 500 postes seront vacants au cours des cinq prochaines années en raison de la fluctuation naturelle et des départs à la retraite. Le site de Lisbonne compte actuellement environ 60 postes à temps plein. D’ici 2030, près de 260 personnes devraient donc travailler dans la capitale portugaise.

Le site informatique de Lisbonne a été annoncé en septembre 2022. Cette décision avait alors été justifiée par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Il n’était plus possible de recruter suffisamment de spécialistes informatiques en Suisse.

