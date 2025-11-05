La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

Keystone-SDA

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a été harcelée sexuellement mardi en pleine rue à Mexico, selon des vidéos diffusées dans les médias et les réseaux sociaux.

(Keystone-ATS) Un homme l’a touchée à la poitrine et a tenté de l’embrasser dans le cou, alors qu’elle saluait des sympathisants en plein coeur de la capitale.

L’incident s’est produit alors que la présidente se rendait à un événement public près du palais présidentiel, serrant des mains et prenant des photos, comme le montrent ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans la presse.

En l’absence de tout agent de sécurité pour l’en empêcher, un homme s’est approché de Mme Sheinbaum, a passé son bras autour de son épaule et, de l’autre main, l’a touchée à la hanche et à la poitrine, tout en tentant de l’embrasser dans le cou.

C’est seulement à ce moment-là qu’un membre du service de sécurité présidentiel, chargé de la protection de la présidente, est intervenu et a éloigné l’individu.

Une photo malgré tout

Ce dernier semblait être sous l’influence de stupéfiants ou d’alcool.

Malgré cette agression, Mme Sheinbaum est restée polie avec l’homme et a accepté de prendre une photo avec lui.

Elle lui a ensuite tapoté l’épaule et a poursuivi son chemin, comme on peut le voir sur l’une des vidéos.

Les autorités de sécurité ont ensuite annoncé l’arrestation de l’agresseur, qui a été remis au parquet chargé des délits sexuels.

Quelques heures plus tard, la ministre chargée des Femmes, Citlali Hernández, a publié un communiqué condamnant l’agression.

«Nous condamnons l’acte dont notre présidente a été victime aujourd’hui», a écrit Mme Hernández sur X, où elle a également dénoncé la «vision machiste» et la banalisation, par certains hommes, des intrusions dans l’espace personnel et le corps des femmes.

Le harcèlement dont est victime Mme Sheinbaum, dont le gouvernement défend les femmes contre la discrimination et la violence, met en lumière un problème latent au Mexique.

Selon l’ONU, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont subi une forme de violence au moins une fois dans leur vie.

De plus, si l’on additionne les féminicides et les homicides volontaires, on dénombre en moyenne 10 meurtres de filles et de femmes par jour, toujours selon l’ONU.