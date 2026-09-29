La prime moyenne fribourgeoise est la plus basse de Suisse romande

Keystone-SDA

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Malgré une hausse de 5,2%, la prime moyenne fribourgeoise reste inférieure à la moyenne suisse. Avec un montant de 385,60 francs, cette prime est la plus basse des cantons latins.

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(Keystone-ATS) Pour maîtriser l’évolution des dépenses, le canton de Fribourg a notamment instauré un moratoire sur l’installation de certaines spécialités médicales et sur les équipements lourds. Il a aussi limité le nombre de médecins radiologues et renforcé la médecine de famille. «Cette nouvelle hausse significative des primes d’assurance-maladie met en évidence les limites du cadre légal actuel», souligne le communiqué du canton.

Les conséquences de la hausse des primes se font également sentir au niveau des finances publiques, note le canton. Afin d’amortir les conséquences sociales, un montant de 255 millions de francs a été inscrit au budget 2027 pour les réductions de primes. Cela représente une augmentation de près de 22 millions de francs par rapport à 2026.

Parallèlement, les autorités cantonales analysent les retours de la consultation sur leur contre-projet indirect à l’initiative du Parti socialiste. Ce projet prévoit de plafonner la charge des primes à 10,5% du budget des ménages et d’élargir le cercle des bénéficiaires.