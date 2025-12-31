La région Pacifique est passée en 2026

Keystone-SDA

Les pays du Pacifique ont les premiers à célébrer le passage à la nouvelle année. Plusieurs feux d'artifice ont été tirés, mais l'ambiance était lourde à Sydney, suite à l'attentat antisémite qui a eu lieu le 14 décembre.

(Keystone-ATS) En Nouvelle-Zélande, la capitale Wellington s’est illuminée de feux d’artifice, donnant le coup d’envoi à une chaîne de festivités dans le monde.

A Sydney, qui s’est proclamée «capitale mondiale du Nouvel An», l’événement a été assombri par l’attentat antisémite ayant fait 15 morts à la mi-décembre sur l’une de ses plages emblématiques.

Une minute de silence a été observée à 23h00 (13h00 suisses) par la foule, que sillonnaient des patrouilles de policiers lourdement armés, tandis que le célèbre pont du port s’illuminait d’une lumière blanche pour symboliser la paix.

«Là, maintenant, la joie que nous ressentons habituellement au début de la nouvelle année est tempérée par la tristesse de l’année écoulée», a déclaré le Premier ministre australien, Anthony Albanese, dans un message vidéo.

Rio vise un record

Des centaines de milliers de spectateurs se sont massés sur les quais de Sydney pour admirer l’énorme feu d’artifice tiré à minuit, pendant que des bateaux s’assuraient les meilleurs emplacements à proximité du célèbre opéra. «J’ai toujours rêvé d’assister à ce feu d’artifice et je suis ravie d’être ici», a confié Susana Suisuikli, une touriste anglaise.

A Hong Kong, le grand feu d’artifice prévu dans la baie Victoria a carrément été annulé en hommage aux 161 personnes mortes dans l’incendie d’un complexe d’habitations en novembre.

Au Brésil, à Rio de Janeiro, la «plus grande célébration du Nouvel An» reconnue par le Guiness des records, s’annonce grandiose avec 2,5 millions de fêtards sur la plage de Copacabana.

Douze minutes de feux d’artifice et 1200 drones doivent illuminer le ciel carioca. Treize scènes ont été installées pour des concerts gratuits dans toute la ville.