La rénovation du site du Samaritain à Vevey (VD) a débuté

Keystone-SDA

Les travaux de rénovation du site veveysan du Samaritain de l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) ont démarré lundi. Devisés à 40 millions de francs, ils doivent aboutir fin 2027 à la création d'un centre de santé communautaire particulièrement dédié aux personnes âgées

(Keystone-ATS) L’ancien hôpital du Samaritain, aujourd’hui inoccupé, sera entièrement rénové. Il accueillera des activités hospitalières et ambulatoires, ainsi que des services de soins communautaires alliant promotion et prévention de la santé, rappellent lundi l’HRC et sa Fondation de soutien dans un communiqué.

Le site accueillera notamment la clinique de gériatrie et de réadaptation de la Riviera, composée de 5 unités comprenant 75 lits. Un centre d’expertise gériatrique permettant d’effectuer de la détection précoce auprès des seniors sera également opérationnel, tout comme une permanence médicale ouverte tous les jours de 09h00 à 19h00.

Des services de soins communautaires (physiothérapie, consultations ambulatoires spécialisées, ergothérapie pour l’adaptation des logements et le maintien à domicile, suivi nutritionnel, transports pour les personnes à mobilité réduite, etc) sont également à disposition.

Au total, plus de 150 professionnels de la santé de l’HRC travailleront sur le site veveysan, aux côtés des équipes du Réseau Santé Haut-Léman et des partenaires du réseau.

Façade conservée

Concernant les travaux à venir, l’enveloppe du bâtiment sera conservée, notamment la façade historique sud, qui sera rénovée. Une nouvelle entrée sera aménagée au nord. Elle débouchera directement dans le hall central et sera ouverte sur un patio nouvellement créé et arborisé.

Les étages supérieurs accueilleront les patients hospitalisés en réadaptation et gériatrie. Ceux-ci disposeront de chambres de 1 à 2 lits, orientées face au paysage avec un accès aux balcons, précise le communiqué.

Les travaux du Samaritain, dont le coût est estimé à 40 millions de francs, sont entièrement financés par la Fondation de soutien de l’HRC, propriétaire des lieux.

«La rénovation du Samaritain est un projet stratégique majeur pour l’HRC. Le nouveau site renforcera notre ancrage dans la Riviera en offrant une prise en charge complète, innovante et intégrée. Ce projet reflète notre volonté de conjuguer innovation en santé publique, soins de proximité et collaboration avec les partenaires régionaux, pour répondre efficacement aux besoins de la population», affirme Christian Moeckli, Directeur général de l’HRC, cité dans le communiqué.