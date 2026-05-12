La Russie lance «200 drones» sur l’Ukraine après la trêve

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir "choisi de mettre fin au silence" en lançant "200 drones" contre l'Ukraine dans la nuit, à l'issue d'une trêve de trois jours.

3 minutes

(Keystone-ATS) De son côté, la Russie a dit avoir abattu une trentaine de drones ukrainiens après expiration de ce même cessez-le-feu que le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi.

«C’est la Russie elle-même qui a décidé de mettre fin au silence partiel qui durait depuis plusieurs jours», a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

«Nous avions déclaré que nous riposterions à toutes les mesures prises par la Russie», a-t-il ajouté.

Tôt mardi, pour la première fois depuis le 8 mai, l’alerte aérienne a retenti à Kiev en raison de menaces de drones, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont entendu des explosions et des tirs de la défense antiaérienne.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a lancé 216 drones d’attaque et drones leurres contre l’Ukraine, dont 192 ont été neutralisés.

Dans l’est de l’Ukraine, les frappes russes ont fait au moins un mort dans la nuit de lundi à mardi.

«Une personne a été tuée, quatre ont été blessées. L’ennemi a attaqué cinq districts de la région à plus de 20 reprises avec des drones, de l’artillerie et des bombes aériennes», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

«Bâtiments scolaires»

Selon lui, des logements, un immeuble de neuf étages et des véhicules ont été endommagés.

Des débris de drone sont retombés sur un immeuble de 16 étages dans le district Obolonsky, provoquant un incendie, a rapporté le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Le chef de l’administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a dénoncé à l’échelle de la région des attaques contre des «immeubles résidentiels et des bâtiments scolaires», qui n’ont pas fait de victimes, selon la même source.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir abattu dans la nuit 27 drones ukrainiens, après l’expiration de la trêve.

Entre minuit et 07h00 mardi, «27 drones aériens ukrainiens ont été interceptés et détruits par les systèmes de défense aérienne» au-dessus des régions russes de Belgorod, Voronej et Rostov, dans le sud, a-t-il précisé.

Les négociations sous médiation américaine pour mettre fin à ce conflit meurtrier, déclenché par l’invasion russe en 2022, sont en pause depuis l’éclatement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Russes et Ukrainiens se sont mutuellement accusés d’avoir violé le cessez-le-feu entre samedi et lundi annoncé par Donald Trump.

Durant le week-end, l’Ukraine a notamment accusé la Russie d’attaques de drones dans l’est et le sud du pays, et la Russie a accusé Kiev d’avoir attaqué la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine.

«Nous constatons également que la Russie n’a aucune intention de mettre fin à cette guerre. Malheureusement, elle prépare de nouvelles attaques», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi soir.